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Yeni Şafak'ın eski yazarı Kemal Öztürk'ten ortalığı yıkacak İstanbul tepkisi!

Yeni Şafak'ın eski yazarı Kemal Öztürk'ten ortalığı yıkacak İstanbul tepkisi!

Anadolu Ajansı'nın eski genel müdürü Kemal Öztürk, İstanbul seçimleriyle çok sert eleştiriler yaptı. Öztürk ''Öylesine haysiyetsiz şeyler yaptılar ki'' diyerek istifa çağrısında bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nu ezici bir farkla İstanbul seçimlerini kazanmış olması AK Parti'ye destek veren yazarların büyük tepkisine yol açtı. AK Parti'nin izlediği politika eleştirilirken sosyal medyada yorumlar yağdı ve yağmaya devam ediyor. Seçime yönelik en sert yorumlardan birini Kemal Öztürk yaptı. 

Öztürk Twitter'da attığı mesajda AK Parti'ye tepki göstererek ''Kişisel küçük çıkarları için herşeyi mübah görüp, öylesine haysiyetsiz şeyler yaptılar ki'' diyerek şu twitleri attı:

Öylesine haysiyetsiz şeyler yaptılar ki...

Öztürk “Kişisel küçük çıkarları için herşeyi mübah görüp, öylesine haysiyetsiz şeyler yaptılar ki, koskoca bir camianın dinine, davasına, inancına, ilkelerine leke sürdüler, zarar verdiler. Asıl öfke duymamız gereken şey budur. İstanbul’u kaybetmek bunun yanında küçük kalır” dedi.

İstifa çağrısında bulundu

Kemal Öztürk, ikinci bir tweet’te de, AK Parti içinden ismini vermediği bazı kişilere istifa çağrısı yaptı. Öztürk, “Kendi iradesiyle #istifa etmek, haysiyetli bir davranıştır. Talimatla istifa edince bu haysiyetli davranma fırsatı da elinizden kaçar” ifadelerini kullandı.

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