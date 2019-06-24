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ASUS özel olarak geliştirdiği yeni bilgisayarını duyurdu

ASUS özel olarak geliştirdiği yeni bilgisayarını duyurdu

ASUS, oyuncular için özel olarak geliştirdiği yenilenen Strix ailesinin en son üyesi  Strix G’yi (G531 / G731) duyurdu.

ASUS Republic of Gamers markası yeni oyuncu dizüstü bilgisayarı, yenilenen Strix ailesinin en son üyesi  Strix G’yi (G531 / G731) kullanıcılarla buluşturdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre yeni Strix serisi bilgisayarlarda önemli değişiklikler olduğu belirtilirken, özellikle ekran çözünürlüğü ve panel teknolojilerinde de iddialı çözümler sunduğu aktarıldı.

Mobil deneyim
Daha önce GL kodu ile satışa sunulan Strix ailesi üyelerinin kodlarında yeniliğe gittiğini açıklayan şirket, ürün segmentasyonunun müşteri tarafında daha rahat algılanması adına bu değişikliğin yapıldığını  belirtti.

G531 / G731 model kodu ile müşteriye sunulacak olan yeni ROG Strix ailesinin en son üyesi olan Strix G modelinin Türkiye’de satışa sunulduğu açıklandı. Yeni Strix G modeli ile birlikte taşınabilir yüksek donanımlı cihazlar için her zaman bir potansiyel sorun olarak görülen ısınma problemine karşı kendi etkili çözümlerini getirdiğini açıklayan firma yetkilileri, aynı zamanda ekran tarafında geliştirdikleri üst seviye paneller ile müşterinin mobil deneyimini üst seviyeye çıkartmayı hedeflediklerini belirtti.

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Ekran altı soğutma kanalları
Ekran ve kasa arasında gözle görülür bir hava kanalı alanı yaratılarak tasarlandığı açıklanan Strix serisinde; cihazın alt, üst ve yandaki hava kanallarının yanında artık daha fazla hava akışına izin verecek olan ekran altı soğutma kanallarının eklendiği vurgulandı.

Bilgisayarın soğutmasını tam anlamıyla kontrol altına almak için daha yüksek güç ile çalışan, daha ince ve dışarıya toz atma teknolojisine sahip fanlar geliştirdiğini belirten şirket, bu sayede uzun süren oyun maratonlarında cihazda performans kaybının yaşanmayacağı söyledi ve eskiden kalma bu endişenin bugünkü ROG teknolojisinde yer olmadığını ekledi.

Saydam tuşlar
Kasa tasarımında görsel açıdan da kullanıcıların ilgisini çekecek yeniliklerin altı çizildi. Şirket tarafından yapılan açıklamanın bu bölümünde Strix G’nin, saydam kenarlara ve klavyeyi vurgulamak için saydam WASD tuşlarına sahip olduğu bildirildi. Kullanıcıların kişisel zevklerine göre Aura Sync uyumlu cihazların bağlanabileceği ve oyun ortamlarındaki renklerin ve efektlerin koordine edilebileceği belirtildi.

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Yapılan açıklamanın son bölümünde, yeni Strix G’nin donanım tarafındaki önemli özelliklerine değinildi. Cihazın yeni NVIDIA GTX 16 teknolojisi ile sunulduğu belirtilen 9. nesil Intel işlemci ile bugünkü mevcut donanım teknolojisinin sınırlarının zorlandığı ifade edildi. Hızlı ve geniş SSD depolama çözümlerine değinen firma yetkilileri, ekran tarafında 144Hz 3ms tepkimesi süresine sahip IPS level FHD bir ekrana sahip bu cihazın harici bir monitör ihtiyacını ortadan kaldırdığı ifadelerine yer verdi.

İçerisinde barındırdığı donanıma rağmen fiyat anlamında müşteri için avantaj sağlayacağına değinilen açıklamada, yeni Strix G’nin, soğutma ve ekran teknolojileri çözümleri ile kullanıcıları memnun edecek bir alternatif olabileceği ifadeleri yer aldı.

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