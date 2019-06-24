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Nagehan Alçı canlı yayını neden terk ettiğini açıkladı!

Dün akşam İstanbul seçim sonuçları açıklandığında Habertürk ekranlarında seçim sonuçlarını değerlendiren Nagehan Alçı stüdyodan apar topar ayrılmış Alçı'nın neden programı terk ettiği merak konusu olmuştu. Alçı bugün sebebini açıkladı.

Habertürk'te yayınlanan İstanbul seçimi için hazırlanan özel programda sonuçların belli olması ve Ekrem İmamoğlu'nun 700 binin üzerinde bir farkla belediye başkanı olmasının ardından yorumcu Nagehan Alçı'dan şaşırtan bir hareket gelmişti.

Alçı, "Bu arada ben izninizi istiyorum. İlerki saatlerde yine beraber olacağız" deyip programı terk etmişti. Fatih Altaylı ise "Nagehan'ın meşhur cep telefonuna meşhur mesaj geldi anlaşılan" diyerek espri yapmıştı. Alçı'nın sonuçları beğenmediği için programı terkettiği yorumları yapıldı. Alçı, yayından neden ayrıldığını bugünkü yazısında açıklayarak ''Buna yalnızca ‘pes’ diyorum'' dedi. 

Buna yalnızca ‘pes’ diyorum

“Dün seçim sonuçlarını grubumuzun iki kanalı Habertürk TV ve Show TV’de yorumladım. Önce Habertürk yayını ile başladık, bir süre sonra söz verdiğim gibi Show TV’ye geçtim. Bazı takıntılı medya organları bunu sonuçları beğenmeyip yayını terk ettiğim şeklinde haber yapmışlar. Buna yalnızca ‘pes’ diyorum.

Çarpıtmanın da sınırı olmuyormuş

Çarpıtmanın da sınırı olmuyormuş…Sonuçları daha açıklanmadan tahmin eden ve aynı yayına bir süre sonra dönen ben değilmişim gibi yalanlarına devam ettiler."

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