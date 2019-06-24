Yer Gökbük Koyu! 4 öğretmeni kurtarma operasyonu

ANTALYA Finike'de Gökbük Kanyonu'nda yürüyüşe çıktıktan sonra mahsur kalan 2'si kadın 4 öğretmeni 25 kişilik ekip yaklaşık 5 saat sonra kurtardı. Öğretmenler, kurtarma ekiplerinin oluşturduğu insan zinciriyle derenin karşısına geçirildi.

Finike ilçesine bağlı Gökbük Kanyonu'nda dün saat 13.00 sıralarında 2'si kadın 4 öğretmen yürüyüşe çıktı. Yürüyüş sırasında kadınlar düşerek hafif yaralandı. Kanyonda bir süre yürüyen öğretmenler yönlerini kaybetti. Grup, saat 18.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. Acil çağrı üzerine Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verildi.

25 kişilik ekip kurtarma çalışmasına katıldı

İhbar sonrası Finike'den 8 kişilik jandarma timi, İl Jandarma Komutanlığı'ndan 3 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, 4 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi, 4 kişilik Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi ve bölgeyi bilen köydeki bir vatandaştan oluşan 20 kişi öğretmenlere ulaşmak için hareket geçti. 5 kişilik Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüsü de bölgeye geldi. Gökbük Mahallesi Muhtarı İskender Altınok da kurtarma çalışmalarına dahil oldu.

2'si hafif yaralı

Öğretmenlerden biri cep telefonu aracılığıyla ekiplere bulundukları konumu bildirdi. Yaklaşık 5 saatlik yürüyüşün ardından saat 23.30 sıralarında arama kurtarma ekibi öğretmenlere ulaştı. Birinin ayağının incindiği, diğerinin burnundan kan geldiği belirlenen 4 kişi ekiplerle birlikte Gökbük Mahallesi'ne getirildi.

İnsan zinciri oluşturuldu

Sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Gökbük yakınlarına ulaşan kurtarma ekibi, Başgöz Deresi'nden insan zinciri oluşturarak, öğretmenleri karşıya geçirdi. Mahsur kalan A.A., T.A., Ç.O. ve M.Ç. Finike Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Öğretmenlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.