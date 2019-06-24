İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%54,21
%44,99
4.741.885 3.935.429
AÇILAN SANDIK : %100,00
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Hangi liderin sandığından kim çıktı! Binali Yıldırım’ın sandığından...

Hangi liderin sandığından kim çıktı! Binali Yıldırım’ın sandığından...

23 Haziran seçimleri son bulurken resmi olmayan sonuçlara göre, Binali Yıldırım'ın sandığından Ekrem İmamoğlu çıktı.

İstanbullular dün bir kez daha sandık başına gitti ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sandıktan ikinci kez zaferle ayrıldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, İBB Başkanı İmamoğlu 4 milyon 698 bin 782, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ise 3 milyon 921 bin 201 seçmenin oyunu aldı.

Yıldırım'ın sandığında İmamoğlu

En çok merak edilen ise,, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın sandığından kimin çıktığı. Binali Yıldırım’ın sandığından ise Ekrem İmamoğlu çıktı. Tuzla'da Emlak Konut Cemil Meriç Ortaokulu’nda 1049 numaralı sandıktan Ekrem İmamoğlu'na 154, Binali Yıldırım'a ise 141 oy çıktı. Aynı sandıkta Saadet Partisi’ne 1 oy ve diğer adaylara 1 oy kullanıldı.

Kendi sandığından lider çıktı

İkinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan seçilen Ekrem İmamoğlu, oy kullandığı sandıkta birinci sırada yer aldı. Beylikdüzü’ndeki Haldun Taner İlkokulu'ndaki 1382 numaralı sandıkta eşi ve oğlu ile birlikte oy kullanan İmamoğlu, verilen oylardan 242’sini, Binali Yıldırım ise 62’sini aldı.Kullanılan oyların 3’ü ise geçersiz sayıldı. Aynı sandıkta 31 Mart’ta Ekrem İmamoğlu 243, Binali Yıldırım 60 oy almış, 4 oy da geçersiz sayılmıştı.

Erdoğan'ın sandığında yıldırım birinci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu’ndaki 3300 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Kesinleşmemiş sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy kullandığı sandıktan Binali Yıldırım’a 161, Ekrem İmamoğlu’na 128 oy çıktı. 5 oyun geçersiz sayıldığı sandıktan Saadet Partisi adayına 1, diğer adaylara da 1 oy çıktı.

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