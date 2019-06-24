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Hulusi Akar CHP MHP ve İYİ Parti liderleri ile görüşecek

Hulusi Akar CHP MHP ve İYİ Parti liderleri ile görüşecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya’dan alınacak S-400 savunma sistemi ve ABD'nin tavrıyla ilgili siyasi parti liderlerine bilgi verecek.

Akar, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya gelecek.

Hulusi Akar'ın CHP, MHP ve İYİ Parti liderleri ile gündemin sıcak başlıklarını görüşeceği öğrenildi.

Akar'ın görüşmede yeni askerlik sistemi, Rusya’dan alınacak S-400 savunma sistemi, ABD ile yaşanan gelişmeler, F-35 tartışması ve Irak’ın kuzeyinde devam eden 'Pençe' harekatındaki son durum hakkında parti liderlerini bilgilendirmesi bekleniyor.

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