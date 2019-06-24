İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%54,21
%44,99
4.741.885 3.935.429
AÇILAN SANDIK : %100,00
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Fehmi Koru İstanbul seçim sonuçlarını yazdı olay AK Parti iddiası

Fehmi Koru İstanbul seçim sonuçlarını yazdı olay AK Parti iddiası

Fehmi Koru, Ekrem İmamoğlu'nun zaferiyle sonuçlanan 23 Haziran İstanbul seçimlerini değerlendirdiği yazısında AK Parti'yi kızdıracak öngörüde bulundu.

23 Haziran İstanbul seçimlerini yüzde 54 oyla CHP İstanbul Büyükşehir adayı Ekrem İmamoğlu kazandı. Binali Yıldırım, bir önceki seçime oranla hatırı sayılır bir oy kaybı yaşadı.

İstanbul'u kaybeden AK Parti'ye ilişkin dikkat çeken değerlendirme bu partiden kopan Abdullah Gül'ün yakın dostu yazar Fehmi Koru'dan geldi. Koru'ya göre AK Parti, tarihe karışan siyasi partilerin akibetine uğrayacak.

Seçim sonuçlarını sürpriz olarak değerlendirmeyen Koru, tek sürprizin seçim döneminde hafıza bozukluğu sergileyen AK Parti olduğunu savundu.

"Her partinin bir tarihi ve o tarihin her kıvrımını hatırlamaya yarayan bir hafızası bulunur. O hafıza çıkılan siyasi yolculuğun kıvrımlarını, engebelerini, başarılarını veya başarısız olduğu noktaları kaydeder." ifadelerine yer veren yazar, yazısına şöyle devam etti:

AK Parti'ye ANAP, DYP, DSP benzetmesi

"AK Parti çoktandır ‘hafızasını kaybetmiş’ bir parti görüntüsünde. Çıktığı siyasi yolun bugünlere gelmesini sağlayan inişli çıkışlı bölümlerini bilmesi mümkün olmayan bir kadroya sahip bugün; hatırlayabilecek olanlarla da yolunu ayırmış durumda.

Öyle olmasaydı, 1994, 2002 ve 2007’de yaşanmışlıklardan sonra 23 Haziran 2019’da bu duruma düşer miydi?

Medyayı neredeyse bütünüyle arkasına almış görüntüde bugün AK Parti, ama işte gördük, kaybetti. İstanbul’u kaybetti Ak Parti, hem de büyük oy farkıyla… Ne deniyordu, “İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi de kaybeder” değil mi? O halde?

“Yiğit düştüğü yerden kalkar; belki AK Parti de bugün kaybettiğini gelecekte telafi eder”demek mümkün, muhtemelen buna benzer teselli cümleleri bulanlar çıkacaktır da.
Acaba?
Siyasi tarih, yalnız bizim siyasi tarihimiz değil, dünyanın demokratik ülkelerinin siyasi tarihi de, bu duruma düşen partiler için avutucu örnekler bulmayı zorlaştırıyor. Yakın geçmişin Anavatan Partisi… Doğru Yol Partisi… Demokratik Sol Partisi… Bugün yoklar. Lafı uzatmayayım ve en başta verdiğim kısa özeti hatırlatayım: Olması beklenen oldu dün."

Fehmi Koru'nun yazısının tamamı

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

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