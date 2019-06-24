İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%54,21
%44,99
4.741.885 3.935.429
AÇILAN SANDIK : %100,00
BİNALİ YILDIRIM BİNALİ YILDIRIM
ANADOLU AJANSI VERİLERİ ANKA AJANSI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
HABER /  EKONOMİ
ADV Kendi Hikayeni Yaz

TOKİ'den dar gelirliye büyük fırsat! 5 ayda 21 bin ucuz konut

TOKİ'den dar gelirliye büyük fırsat! 5 ayda 21 bin ucuz konut

TOKİ, 250 bin sosyal konut için kolları sıvarken, mevcut projelerinde de teslimlere devam ediyor. 5 ayda, toplam 21 bin 118 dar gelirli vatandaş yeni evine kavuştu.

Türkiye’nin dört bir yanında konut üretimini hız kesmeden sürdüren Toplu Konut idaresi (TOKİ), dar gelirli vatandaşlar için konut inşa ederken bir yandan da konutların teslimlerini yapıyor.
 
Tarihleri kaçırmayın 
 
İstanbul’dan Şırnak’a, Bursa’dan Gaziantep’e kadar birçok ilde inşası tamamlanan 21 bin 118 konut, yılın ilk 5 ayında hak sahibi vatandaşlara teslim edildi. Konutların inşası tamamlandığında bir ‘Konut teslim programı’ hazırlıyor. Bu programda hak sahiplerinin evlerini teslim alması için belirli günler belirleniyor.
 
KDV ödemesine dikkat
 
Örneğin farklı bloklar farklı günlerde evlerini teslim almaya başlıyor. Konut alıcıları, kendileri için belirlenen teslim tarihinde önceden bildirilen banka şubesine giderek, satın bedeli üzerinden KDV ödemesi yapıyor. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Çipras'tan Türkiye'ye skandal uyarı: Bunu aklından bile geçirme
Çipras'tan Türkiye'ye skandal uyarı: Bunu aklından bile geçirme
YSK Başkanı Sadi Güven oy oranlarını açıkladı
YSK Başkanı Sadi Güven oy oranlarını açıkladı
Altın yükselişe geçti! İşte son durum
Altın yükselişe geçti! İşte son durum
MEB LGS sonuçlarının açıklandığını duyurdu
MEB LGS sonuçlarının açıklandığını duyurdu
Herkes merak ediyordu Melih Gökçek'in İmamoğlu mesajı
Herkes merak ediyordu Melih Gökçek'in İmamoğlu mesajı
Fransa penaltılarla çeyrek finalde
Fransa penaltılarla çeyrek finalde
ÖNCEKİ HABERLER
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ soruşturmasında 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ soruşturmasında 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Seçimin sonucunu bilen KONDA Genel Müdürü Ağırdır'dan çarpıcı tespitler!
Seçimin sonucunu bilen KONDA Genel Müdürü Ağırdır'dan çarpıcı tespitler!
Ekrem İmamoğlu açıklama yapmaya hazırlanıyor
Ekrem İmamoğlu açıklama yapmaya hazırlanıyor
Galatasaray Diagne'yi sattı transfer şov başlıyor
Galatasaray Diagne'yi sattı transfer şov başlıyor
İmamoğlu kazandı! İşte Avrupa Birliği’nin Türkiye Raportörü Kati Piri'nin sevinci
İmamoğlu kazandı! İşte Avrupa Birliği’nin Türkiye Raportörü Kati Piri'nin sevinci
İzmit Derince'de sokak ortasındaki silahlı kavga otobüs kamerasına yansıdı
İzmit Derince'de sokak ortasındaki silahlı kavga otobüs kamerasına yansıdı
Eşe bu kelimeleri söylemek boşanma sebebi
Eşe bu kelimeleri söylemek boşanma sebebi
Ekrem İmamoğlu çocukları kaç tane oğulları ve kızı kimdir yaşları
Ekrem İmamoğlu çocukları kaç tane oğulları ve kızı kimdir yaşları
Yorumlar