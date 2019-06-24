MEB LGS sonuçları açıklanıyor bugün saat kaçta ne zaman?

Binlerce öğrencinin girdiği LGS sınav sonuçları bugün yani 24 Haziran pazartesi günü saat 10.00'da açıklandı. Peki LGS sonuçları nasıl öğrenilecek, LGS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak, gözler MEB'de. LGS sınav sonuçlarının ardından kılavuz ve yüzdelik dilimler MEB tarafından yarın yayımlanacak.

LGS sonuçları MEB tarafından bugün saat 10.00'da açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen sınav takvimine göre ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu ile tercihlere esas kontenjan tabloları yarın açıklanacak.

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI: 2019 yılında gerçekleştirilen sınava ilişkin sonuçlar 24 Haziran 2019 Pazartesi günü MEB tarafından erişime açıldı. Sonuçlar MEB’in resmi internet adresi olan “meb.gov.tr” üzerinden öğrenilebilecek. Sonuçlar ayrıca e-posta yoluyla gönderilmeyecek. Sonuçların saat kaçta açıklanacağı bilgisi paylaşılmasa da 10:00-14:00 saatleri arasında sonuçların erişime açılacağı öngörülüyor.

SINAV PUANLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Merkezi Sınava katılan öğrencilerin puanları tek puan türünde (merkezi sınav puanı) hesaplanmaktadır. Merkezi sınav puanı hesaplanırken öncelikle sayısal ve sözel bölümlerdeki her bir alt testte öğrencilerin sorulara verdiği doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanmakta ve doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkartılarak ham puanlar (net sayısı) elde edilmektedir. Hesaplanan ham puanlar, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülmektedir.

Standart Puanlar (SP), Tablo 2’deki katsayılar ile ağırlıklandırılarak Ağırlıklı Standart Puanlar (ASP) hesaplanmaktadır. Daha sonra alt testlerin ASP’leri toplanarak

Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) elde edilmektedir. Hesaplanan TASP kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına aşağıdaki formül kullanılarak dönüştürülmektedir.



Merkezi Sınav Puanı (MSP) = 100+ (400 (TASP-En Küçük TASP))



(En Büyük TASP-En Küçük TASP)

2019 LGS SINAVSIZ YERLEŞTİRME NASIL OLACAK: Yerel yerleştirme, okulların türü, okulların kontenjanı, okulların bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacaktır.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerince belirlenen ortaöğretim kurumlarına açıklanan kontenjanlara göre yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu Genel Müdürlük ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecektir.

Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterlerine göre değerlendirilerek yapılacaktır.