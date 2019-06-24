İmamoğlu kazandı! İşte Avrupa Birliği’nin Türkiye Raportörü Kati Piri'nin sevinci

Avrupa Birliği’nin Türkiye Raportörü Kati Piri, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Belediye Başkanı Seçimlerini kazanmasını "Harika haber" olarak yorumlayarak tebrik etti.

Avrupa Birliği’nin Türkiye Raportörü olarak görev yapan Hollandalı Parlamenter Kati Piri, seçim sonuçlarının ardından Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul ve Türkiye demokrasisi için harika bir haber"

"Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için büyük zafer. İstanbul ve Türkiye demokrasisi için harika bir haber. Tebrikler!!!"

Kati Piri'nin ilgili paylaşımı şöyle: