İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%54,21
%44,99
4.741.885 3.935.429
AÇILAN SANDIK : %100,00
BİNALİ YILDIRIM BİNALİ YILDIRIM
ANADOLU AJANSI VERİLERİ ANKA AJANSI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
HABER /  POLİTİKA

İmamoğlu kazandı! İşte Avrupa Birliği’nin Türkiye Raportörü Kati Piri'nin sevinci

İmamoğlu kazandı! İşte Avrupa Birliği’nin Türkiye Raportörü Kati Piri'nin sevinci

Avrupa Birliği’nin Türkiye Raportörü Kati Piri, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Belediye Başkanı Seçimlerini kazanmasını "Harika haber" olarak yorumlayarak tebrik etti.

Avrupa Birliği’nin Türkiye Raportörü olarak görev yapan Hollandalı Parlamenter Kati Piri, seçim sonuçlarının ardından Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul ve Türkiye demokrasisi için harika bir haber"

"Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için büyük zafer. İstanbul ve Türkiye demokrasisi için harika bir haber. Tebrikler!!!"

Kati Piri'nin ilgili paylaşımı şöyle:

BU FOTO GALERİYE BAKIN
AK Parti'ye yakınlığıyla tanıyordu! Ergen'den İmamoğlu'na övgü dolu sözler
Foto Galeri AK Parti'ye yakınlığıyla tanıyordu! Ergen'den İmamoğlu'na övgü dolu sözler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
MEB LGS sonuçları açıklanıyor bugün saat kaçta ne zaman?
MEB LGS sonuçları açıklanıyor bugün saat kaçta ne zaman?
SP İstanbul adayı Gökçınar'dan videolu İmamoğlu paylaşımı!
SP İstanbul adayı Gökçınar'dan videolu İmamoğlu paylaşımı!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza! Otomobil takla attı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza! Otomobil takla attı
Kolarov Fenerbahçe için gemileri yaktı
Kolarov Fenerbahçe için gemileri yaktı
FSM'de 50 gün 4 şerit kapatılacak
FSM'de 50 gün 4 şerit kapatılacak
İstanbul seçimi sonrası en çok merak edilen konu: Dolar ne kadar oldu?
İstanbul seçimi sonrası en çok merak edilen konu: Dolar ne kadar oldu?
ÖNCEKİ HABERLER
Eşe bu kelimeleri söylemek boşanma sebebi
Eşe bu kelimeleri söylemek boşanma sebebi
Carrefour ve Metro AG Çin'de faaliyetlerini sonlandırmaya hazırlanıyor
Carrefour ve Metro AG Çin'de faaliyetlerini sonlandırmaya hazırlanıyor
İzmit Derince'de sokak ortasındaki silahlı kavga otobüs kamerasına yansıdı
İzmit Derince'de sokak ortasındaki silahlı kavga otobüs kamerasına yansıdı
Sivas'ta sahte tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandılar
Sivas'ta sahte tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandılar
Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme zorunlu karşılık oranı yüzde 0 oldu
Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme zorunlu karşılık oranı yüzde 0 oldu
Nerede oy kullanacağım YSK seçmen sorgulama ekranı 2019
Nerede oy kullanacağım YSK seçmen sorgulama ekranı 2019
LGS sonuçları açıklanıyor TC ile LGS sonuç sorgulama
LGS sonuçları açıklanıyor TC ile LGS sonuç sorgulama
Ekrem İmamoğlu açıklama yapmaya hazırlanıyor
Ekrem İmamoğlu açıklama yapmaya hazırlanıyor
Yorumlar 22 yorum