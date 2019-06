İmamoğlu kazandı! İşte Avrupa Birliği’nin Türkiye Raportörü Kati Piri'nin sevinci

Avrupa Birliği’nin Türkiye Raportörü olarak görev yapan Hollandalı Parlamenter Kati Piri, seçim sonuçlarının ardından Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul ve Türkiye demokrasisi için harika bir haber"

"Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için büyük zafer. İstanbul ve Türkiye demokrasisi için harika bir haber. Tebrikler!!!"

Kati Piri'nin ilgili paylaşımı şöyle:

Landslide victory for mayor @ekrem_imamoglu - great news for Istanbul & for Turkey’s democracy. Tebrikler!!!