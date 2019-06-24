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İstanbul seçimi sonrası en çok merak edilen konu: Dolar ne kadar oldu?

İstanbul seçimi sonrası en çok merak edilen konu: Dolar ne kadar oldu?

23 Haziran İstanbul seçimi sonrası haftanın ilk işlem gününde küresel piyasalar, ABD ile ilişkiler ve siyaset gündemi izlenirken, Dolar/TL güne 5.77 seviyesinde başladı.

İstanbul seçiminin tekrarlanmasının yarattığı baskı ve küresel satışların etkisiyle Mayıs ayında yılın dip seviyesini gören Türk hisse senetleri piyasası, dolar bazında son 10 yılın en düşük seviyelerine inmişti. TL ve tahvil getirilerinde de benzer bir şekilde sert satış baskıları yaşanmıştı.

Faiz indirimi gevşeme sinyalleri verdi

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) başta olmak üzere küresel merkez bankaları geçen hafta art arda faiz indirimi/gevşeme sinyalleri verdi.

S&P 500 endeksinde rekor seviye

Geçen hafta boyunca küresel risk iştahı da canlı kaldı. Fed’in bu haftaki toplantısının ABD-Çin ticaret savaşının ekonomik büyümeyi yavaşlatmasını engellemek için gelecek ay içinde bile faiz indirimine gideceği beklentilerini kuvvetlendirmesiyle S&P 500 endeksi rekor seviyeyi gördü.

İran'ın ABD İHA'sı düşürmesi

Avrupa’da zaten bir çok ülkede eksi olan tahvil getirileri daha da düşüş gösterirken İran’ın geçen hafta ADB insansız hava aracını düşürmesi ise endişeleri artıran nadir nedenlerden biri oldu. Bu gelişme ham petrol fiyatlarını da yukarı çekti.

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