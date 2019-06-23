İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%54,03
%45,09
4.698.782 3.921.201
AÇILAN SANDIK : %99,37
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan İmamoğlu'na tebrik telefonu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan İmamoğlu'na tebrik telefonu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İBB Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu’nu telefon ile arayarak yenilenen İBB Başkanlığı seçimlerini kazanması nedeniyle tebrik etti.

23 Haziran İstanbul yenileme seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın desteklediği CHP adayı Ekrem İmamoğlu kazandı.

İstanbul'un yeni Büyükşehir Belediye Başkanı olan İmamoğlu'na Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'tan tebrik telefonu geldi.

Şentop, İBB Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu’nu telefon ile arayarak yenilenen İBB Başkanlığı seçimlerini kazanması nedeniyle tebrik etti.

Twitter'dan da açıklama yaptı

Şentop, Twitter hesabında da, "23 Haziran seçimleri, Türkiye'nin demokratik olgunlukla ve milli iradenin bir kez daha tezahürüyle sonuçlanmıştır. Demokrasi, milli iradenin sağlıklı ve eşit şartlarda tecelli etmesiyle, bu konuda tereddüde asla yer vermeyecek açık ve şeffaf seçimlerin yapılmasıyla var olur. Milletimiz İstanbul için tercihini yapmıştır, hayırlı olsun. Bu vesileyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Sayın Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyor; İstanbul'a hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyorum" mesajını paylaştı.

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