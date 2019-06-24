Muharrem İnce: Tek adam rejiminin de sonu yakındır

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ederek, "Her şey çok güzel oldu, böyle olmaya devam edecek. Bizdeki bu demokrasi tutkusu oldukça tek adam rejiminin de sonu yakındır" dedi.

CHP'li Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

İnce, "Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde yeni bir sayfa açılıyor. Her şey çok güzel oldu, böyle olmaya devam edecek. Bizdeki bu demokrasi tutkusu oldukça tek adam rejiminin de sonu yakındır" ifadesini kullandı.

Sonu yakındır...

​İnce, "Yenilenen seçimi Ekrem İmamoğlu kazandı. İstanbul kazandı, Türkiye kazandı, demokrasi kazandı. Kazanılan seçimi hukuk dışı yollarla iptal edenlere İstanbul seçmeni gereğini yaptı. Bir kez daha gördük ki halkla inatlaşmanın, haktan, hukuktan sapmanın mutlaka bir karşılığı oluyor. Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde yeni bir sayfa açılıyor. Her şey çok güzel oldu, böyle olmaya devam edecek. Bizdeki bu demokrasi tutkusu oldukça tek adam rejiminin de sonu yakındır" diye yazdı.