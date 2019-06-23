İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%54,03
%45,09
4.698.782 3.921.201
AÇILAN SANDIK : %99,37
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AK Partili Bülent Turan: Milletimizin takdiri her şeyin üzerindedir

AK Partili Bülent Turan: Milletimizin takdiri her şeyin üzerindedir

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Turan, "Hatırası büyük olan bu şehirde küçük hesaplarla liderini, tabanını ve gönlü İstanbul'da olan milyonları üzenler için de muhasebe ve muhakeme dönemi! Toparlanın gitmiyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Turan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti 17 yıldır milyonların teveccühüyle büyük yürüyüşünü sürdürüyor. Seçim kazanmak da kaybetmek de işin doğasında var. Milletimizin takdiri her şeyin üzerindedir. Bu süreçten gerekli dersi çıkarıp, daha güçlü şekilde yoluna devam edecek kudrete ve kültüre sahip bir partidir. Seçim geride kaldı, ileriye bakıyoruz. Seçimsiz geçecek 4 yılın motivasyonuyla 2023 hedeflerimize odaklanacağız. Hatırası büyük olan bu şehirde küçük hesaplarla liderini, tabanını ve gönlü İstanbul'da olan milyonları üzenler için de muhasebe ve muhakeme dönemi! 'Toparlanın gitmiyoruz" dedi.

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