İmamoğlu ne kadar fark attı? 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları

İSTANBUL'da oy verme işlemi bitti, sandıklar kapandı. ANKA ve AA'nın sonuçlarına göre Ekrem İmamoğlu, yarışı büyük bir farkla önde götürerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olma yolunda ilerliyor. Seçim sonuçlarına ilişkin son dakika haberlere internethaber.com sitesinden ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçmen için sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle tamamlandı ve sandıklar kapandı. İki ajans da Ekrem İmamoğlu'nu önde gösterdi. Kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Ekrem İmamoğlu oldu.

Veriler sürekli güncelleniyor

İstanbul seçimlerinde ANKA ve Anadolu Ajansı'nın geçtiği son oy oranları şöyle:



İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI ANKA - AA CANLI YAYINI >>>



31 Mart'ta sonuç ne olmuştu?

31 Mart yerel seçim sonuçlarında ise Ekrem İmamoğlu %48,77 ile 4.169.765 oy almıştı. Binali Yıldırım ise, %48,61 oy oranı ile 4.156.036 seçmenden oy almıştı.



23 Haziran seçiminde kimler yarıştı?

Seçimde, Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ile Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel ile bağımsız adaylar yarıştı.