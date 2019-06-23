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CHP'nin önünde görülmemiş kalabalık! Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yapıyor canlı izleyin Haberin devamı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İstanbul seçimleriyle ilgili ilk açıklama! Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum Haberin devamı.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%54,03
%45,09
4.698.782 3.921.201
AÇILAN SANDIK : %99,37
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HABER /  POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a flaş çağrı!

İstanbul seçim sonuçları neredeyse belli oldu. Resmi olmayan sonuçlara Ekrem İmamoğlu büyük bir farkla seçimi kazandı. İmamoğlu yaptığı açıklamada Erdoğan'a çağrıda bulundu.

YSK İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından bugün İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen yeniden sandık başına gitti.

İlk sonuçların gelmesinin ardından kameralar karşısına geçen AK Parti adayı Binali Yıldırım, rakibi Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti. Yıldırım'ın hemen ardından Ekrem İmamoğlu da kamaraların karşısına geçerek bir açıklama yaptı. İmamoğlu konuşmasında Erdoğan'a da şu çağrıda bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmek istiyorum, İstanbul'un acil sorunlarında merkezi ve yerel yönetimin uyum içinde çalışmasını sağlamanın önemi ortadadır. Konuştuğumuz şey 16 milyon vatandaşımızın ihtiyacıdır.

Sizinle uyum içerisinde çalışmaya hazırım

Sizinle uyum içerisinde çalışmaya hazırım. Mazbatamızı alıp göreve başlamanın ardından yol haritamızı hazırlayıp sizi ziyaret etme talebimi size iletiyorum.  Vatandaş siyasi kavgalardan bıktı. Hizmet üretim ve çözüm bekliyor."

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