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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%54,03
%45,09
4.698.782 3.921.201
AÇILAN SANDIK : %99,37
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Yabancı basın İstanbul seçimlerini flaş koduyla duyurdu

Yabancı basın İstanbul seçimlerini flaş koduyla duyurdu

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine dünya medyası büyük ilgi gösterdi. Reuters, AFP, BBC ve DW seçim sonucunu flaş koduyla duyurdu.

Reuters, Binali Yıldırım'ın 19:15'te yaptığı açıklamasını son dakika duyurusuyla paylaştı. Haberde, "Türkiye'de AK Parti'nin adayı Yıldırım, rakip adayın İstanbul seçimlerinde şimdilik önde olduğunu söyledi" ifadesi kullanıldı.

Reuters haberde, “Türkiye’de AK Parti’nin adayı Yıldırım, rakip adayın İstanbul seçimlerinde şimdilik önde olduğunu söyledi. AK Parti’nin adayı İmamoğlu’nu kutladı ve İstanbul’a iyi bir şekilde hizmet etmesini umduğunu söyledi” cümlelerine yer verdi.

Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle (DW), “Kritik belediye başkanlığı yarışını muhalefetin adayı kazandı” ifadesiyle duyurdu.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, son dakika haberi şeklinde girdiği seçim sonuçlarında, “Türkiye’de muhalefetin adayı İmamoğlu tekrarlanan seçimleri kazandı ve Erdoğan’ın partisini yenilgiye uğrattı” ifadelerine yer verdi.

Fransız AFP haber ajansı, “Erdoğan’ın adayı, İstanbul seçiminde mağlubiyeti kabul etti” başlığıyla haberi yayınladı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC ise “Türkiye’nin iktidar partisi, tekrar yapılan belediye başkanlığı seçiminin ardından kritik şehir İstanbul’u kaybediyor” yazdı. BBC, bunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için “büyük bir darbe olduğu” yorumunda bulundu.

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