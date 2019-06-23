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CHP'nin önünde görülmemiş kalabalık! Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yapıyor canlı izleyin Haberin devamı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İstanbul seçimleriyle ilgili ilk açıklama! Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum Haberin devamı.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%54,03
%45,09
4.698.782 3.921.201
AÇILAN SANDIK : %99,37
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HABER /  YEREL SEÇİMLER 2019

Ekrem İmamoğlu açıklama yapmaya hazırlanıyor

Ekrem İmamoğlu açıklama yapmaya hazırlanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan seçimde ANKA ajansında sonuçlara dair veriler gelmeye devam ederken, Ekrem İmamoğlu Seçim Koordinasyon Merkezi'ne geldi. İmamoğlu'nun açıklama yapacağını öğrenildi.

İstanbul yaklaşık 10 milyon seçmenle sandık başına gitti. Sandıklar kapandı, sayım başladı. 

ANKA ajansının açılan sandıklardan aldıkları verilere göre İmamoğlu önde görünüyor.

Açıklama yapacak

CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun açıklama yapacağı öğrenildi.

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