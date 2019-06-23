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AK Parti İBB adayı Binali Yıldırım'dan ilk açıklama! Rakibim Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum Haberin devamı. ANKA ajansından gelen verilere göre önde olduğu görülen Ekrem İmamoğlu açıklama yapacak - Canlı yayını bu linkten anlık takip edebilirsiniz! ANKA İstanbul seçim sonuçlarını yayına açtık! Sandıkların yüzde kaçı açıldı! Aradaki fark sürekli değişiyor. Tıklayın Haberin devamı.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%53,73
%45,36
4.513.298 3.810.214
AÇILAN SANDIK : %95,99
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HABER /  YEREL SEÇİMLER 2019

Yabancı gözlemciler İBB seçimleri için hiçbir sıkıntı görmedik dedi

Yabancı gözlemciler İBB seçimleri için hiçbir sıkıntı görmedik dedi

İstanbul Büyükşehir Başkanlığı seçimleri için yurt dışından gelen gözlemciler, genel itibarıyla sorunsuz bir biçimde geçtiğini belirtti.

YSK kararıyla yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, sandıkların kapanmasıyla birlikte oy verme işlemi sona erdi.

Oy verme sürecini izlemek üzere İstanbul'da bulunan gözlemciler, seçim sürecinin genel itibarıyla sorunsuz bir biçimde geçtiğini söyledi.

"Yapılacak her şey yapıldı"

Avrupa Konseyi'nin 14 kişiden oluşan gözlemci misyonunun lideri Renate Zikmund, genele bakıldığında seçimin şu ana kadar usule uygun bir biçimde gerçekleştiğini kaydetti.

Zikmund, "Organizasyon açısından yapılabilecek her şey yapıldı." ifadesini kullandı.

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