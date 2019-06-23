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AK Parti İBB adayı Binali Yıldırım'dan ilk açıklama! Rakibim Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum Haberin devamı. ANKA ajansından gelen verilere göre önde olduğu görülen Ekrem İmamoğlu açıklama yapacak - Canlı yayını bu linkten anlık takip edebilirsiniz! ANKA İstanbul seçim sonuçlarını yayına açtık! Sandıkların yüzde kaçı açıldı! Aradaki fark sürekli değişiyor. Tıklayın Haberin devamı.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%53,72
%45,37
4.505.298 3.804.775
AÇILAN SANDIK : %95,84
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Seçim sonuçları saat kaçta yayınlanacak 2019 seçim sonuçları

Seçim sonuçları saat kaçta yayınlanacak 2019 seçim sonuçları

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için İstanbul bugün sandık başına gitti oyunu kullandı. Peki Seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, yayın yasağı ne zaman bitecek?

İstanbul seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusunun cevabına Türkiye kilitlendi. Sandıklar kapandı, oy sayımına başlandı. YSK kararı uyarınca saat 21.00'a kadar sonuçların yayınlanmaması gerekiyor. 

İSTANBUL'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçiyor. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ile Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel yarışıyor.

Seçim sonuçları 2 ajansla tek ekranda
İnternethaber.com bu seçimde sonuçları 2 farklı kaynaktan sizlere aktaracak. Anadolu Ajansı ile birlikte CHP verilerini sunacak olan ANKA'nın canlı seçim sonuçları internethaber'de tek sayfada yer alacak.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI SAYFASI > > >

Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek. Sandıkların kapanması ile birlikte oyların sayımına geçilecek. YSK kararı uyarınca saat 21.00'a kadar sonuçların yayınlanmaması gerekiyor. Ancak YSK çoğunlukla bu saati daha erkene alıyor. Sonuçların saat 18.00'dan itibaren açıklanmaya başlaması bekleniyor.

İnternethaber.com okurları İstanbul seçim sonuçlarına canlı yayın verileriyle iki farklı kaynaktan takip etmenin ayrıcalığını yaşayacaklar.

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