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AK Parti İBB adayı Binali Yıldırım'dan ilk açıklama! Rakibim Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum Haberin devamı. ANKA ajansından gelen verilere göre önde olduğu görülen Ekrem İmamoğlu açıklama yapacak - Canlı yayını bu linkten anlık takip edebilirsiniz! ANKA İstanbul seçim sonuçlarını yayına açtık! Sandıkların yüzde kaçı açıldı! Aradaki fark sürekli değişiyor. Tıklayın Haberin devamı.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%53,72
%45,37
4.505.298 3.804.775
AÇILAN SANDIK : %95,84
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İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı kalp spazmı geçirdi

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı kalp spazmı geçirdi

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ziya Bülent Öner dün gece kalp spazmı geçirdi.

Öner’in dün gece kalp spazmı geçirdiği ve Bağcılar’da özel bir hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten ve Ekrem İmamoğlu’na mazbatasını veren hakim Müberra Gürdal YSK’nın seçim yenileme kararının ardından emekliliği istemiş ve görevinden ayrılmıştı. Gürdal'ın yerine İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı görevine Hakim Ziya Bülent Öner atanmıştı.

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