Trabzon Araklı'dan bir acı haber daha! Ölü sayısı 8'e yükseldi

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı arttı. Yeni gelen bilgiye 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece toplam ölü sayısı 8 oldu.

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi'nde 5 gün önce meydana gelen selde ölü sayısı 8'e yükseldi. Kime ait olduğu öğrenilemeyen ceset, Araklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araklı Çamlıktepe Mahallesi'nde 5 gün önce meydana gelen selde ölü sayısı 8'e yükseldi. Resmi bilgilere göre selde hayatını kaybeden 8 kişiden kimlikleri belli olan 7 kişi şöyle:

"Araklı Belediyesi personeli Ali Abdullah Osmanoğlu, imam Soner Özbay, Mehmet Cevahir, DSİ personeli Hasan Çakar ve Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan, Erdoğan Uzun, Ali Kemal Çoşkuner"