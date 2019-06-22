JAK'lardan Araklı'daki selde kaybolan 3 kişi için dikkat çeken çalışma

31 kişilik personeliyle 3 ayrı tim halinde çalışmalarını sürdüren JAK’lar ile olayın ilk gününden bu yana bölgede çalışmalara aralıksız devam eden AFAD, AKUT, İtfaiye, UMKE, İHH ve Kızılay ekipleri de sel sularına kapılan Mahmut Köseoğlu, Halim Köse ve Cengiz Cevahir’i aramaya devam ediyor.