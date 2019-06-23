HABER /  GÜNCEL

Komşularına kızdı bodrumu yaktı! 11 kişi dumandan etkilendi

Demirören Haber Ajansı
Komşularına kızdı bodrumu yaktı! 11 kişi dumandan etkilendi

SAKARYA'da 8 katlı bir binanın bulunduğu apartmanın bodrum katında yangın çıktı. 11 kişinin dumandan etkilendiği yangını aynı binada oturan F.K.'nın komşularına kızarak çıkardığı iddia edildi.

Adapazarı İlçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi 1502 adada bulunan 8 daireli apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Çıkan yangında bodrum katında bulunan eşyalar bir anda alevler içinde kalırken, binayı dumanlar sardı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülen yangında bodrum katı zarar görürken binayı saran dumanlardan etkilenen F.M. (43), T.A. (45), E.N.A. (9), M.A.A. (5), E.A. (2,5), N.A. (7), N.A. (30), A.K.İ. (35), Ö.İ. (4), M.İ. (2), ve H.İ. (77) olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslar ile Yenikent Devlet hastanesine sevk edildi.

Dumandan etkilenen bina sakinlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirttilirken aynı apartmanda oturan F.K.'nın bodrum katını yaktığını iddia eden apartman sakinleri, polis merkezine giderek F.K. hakkında şikâyetçi oldu. Polis konu ile ilgili soruşturma başlattı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Etiyopya genelkurmay başkanı öldürüldü
Etiyopya genelkurmay başkanı öldürüldü
ABD İran'ın askeri sistemlerine siber saldırı düzenledi
ABD İran'ın askeri sistemlerine siber saldırı düzenledi
DSP lideri Önder Aksakal'dan olay seçim yorumu: Bir anlamı yok
DSP lideri Önder Aksakal'dan olay seçim yorumu: Bir anlamı yok
Tatilcilerin dönüşü başladı! İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
Tatilcilerin dönüşü başladı! İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
Buldan'dan dikkat çeken açıklama: Bir oy her şeyi değiştirir
Buldan'dan dikkat çeken açıklama: Bir oy her şeyi değiştirir
Sandık başına giden Acun Ilıcalı: Gerilimden dolayı mutsuzum
Sandık başına giden Acun Ilıcalı: Gerilimden dolayı mutsuzum
ÖNCEKİ HABERLER
Bursaspor'un yeni başkanı belli oldu
Bursaspor'un yeni başkanı belli oldu
Akşener'den bomba açıklama: Yüksek oranda katılım olacak
Akşener'den bomba açıklama: Yüksek oranda katılım olacak
Kuveyt Türk TradePlus ile piyasalar artık 24 saat cepte
Kuveyt Türk TradePlus ile piyasalar artık 24 saat cepte
Cem Yılmaz yine yaptı yapacağını! Sandık görevlilerini kahkahaya boğdu
Cem Yılmaz yine yaptı yapacağını! Sandık görevlilerini kahkahaya boğdu
Abdullah Gül oyunu kullandı bakın ne dedi
Abdullah Gül oyunu kullandı bakın ne dedi
Ekrem İmamoğlu'nun çocukları kaç tane Ekrem İmamoğlu oğlu kimdir?
Ekrem İmamoğlu'nun çocukları kaç tane Ekrem İmamoğlu oğlu kimdir?
Sami Khedira'nın bileti kesildi
Sami Khedira'nın bileti kesildi
İstanbul seçim anket sonuçları SONAR kim önde gidiyor?
İstanbul seçim anket sonuçları SONAR kim önde gidiyor?
Yorumlar