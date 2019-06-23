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Bursaspor'un yeni başkanı belli oldu

Bursaspor'un yeni başkanı belli oldu

Bursaspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda yapılan açık oylama sonucunda seçime tek aday olarak giren Mesut Mestan, yeşil beyazlı kulübün yeni başkanı oldu.

Bursaspor Kulübü’nde mevcut yönetim kurulu, genel kurul üyeleri tarafından ibra edilmedi. Bursaspor Kulübü’nün toplam borcunun 437 milyon 911 bin lira olduğu açıklandı.

Bursaspor Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kurulu başladı. İlk olarak yönetim kurulunun faaliyet raporu okunurken, denetleme kurulu üyesi Tayfur Serdar Güllülü tarafından denetim kurulu raporu açıklandı. Buna göre Bursaspor Kulübü’nün 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla toplam borcu 437 milyon 911 bin lira oldu. Borçların pasta payı, sportif faaliyetler için 124 milyon 495 bin lira, ticari borçlar için 110 milyon 302 bin lira, finansal borç için 104 milyon 710 bin lira, kamu borçları için 42 milyon 49 bin lira, diğer borçlar için 34 milyon 293 bin lira ve yönetici borçları için 22 milyon 62 bin lira olarak dağılım gösterdi.

GENEL KURUL ÜYELERİ OYLADI
Bursaspor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda Ali Ay başkanlığındaki mevcut yönetim kurulu, yapılan açık oylama sonucunda ibra edilmedi. Ali Ay’ın ibra edilmesi için oy çıkmaması dikkat çekti. Ayrıca başkan Ay ve yönetici Cemil Parlakay’ın disiplin kuruluna sevk talebi, oy çokluğuyla genel kurul üyeleri tarafından kabul gördü. Yönetim kurulu üyelerinin alacaklarına karşılık, Bursaspor’un gelirine temlik koyması ise denetleme kurulu tarafından genel kurul üyelerine oylamaya sunuldu. Açık oylama sonucunda oy çoğunluğuyla kararın iptaline karar verildi. Bursaspor Bağımsız Denetleme Kurulu ise ibra edildi.

Yeni başkan Mesut Mestan
Öte yandan yapılan açık oylama sonucunda seçime tek aday olarak giren Mesut Mestan, yeşil beyazlı kulübün yeni başkanı oldu.

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