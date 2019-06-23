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DSP lideri Önder Aksakal'dan olay seçim yorumu: Bir anlamı yok

DSP lideri Önder Aksakal'dan olay seçim yorumu: Bir anlamı yok

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sandığa gitmedi.

DSP lideri Aksakal bugün yapılmakta olan İstanbul seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Bizim oy verebileceğimiz bir aday da olmadığı için, mevcut ittifak adaylarından ya da diğerlerinden herhangi birini destekleme gibi bir kararımız da olmadığı için, sandığa gitmemizin de bir anlamı yok” ifadelerini kullandı.

''Adayımız çekildiği için...''

Parti meclisinin 12 Mayıs’ta toplanarak karar aldığını hatırlatan Aksakal, “DSP için 31 Mart yerel seçimleri tamamlanmıştır dedik. Adayımız çekildiği için parti meclisimiz, yeni bir aday göstermeme kararı almıştı. Dolayısıyla bizim oy verebileceğimiz bir aday da olmadığı için, mevcut ittifak adaylarından ya da diğerlerinden herhangi birisini destekleme gibi bir kararımız da olmadığı için, sandığa gitmemizin de bir anlamı yok zaten” açıklamasını yaptı.

Aksakal Ankara’da olduğunu ve oy kullanmayacağını belirtti.

Seçimlerin hayırlı sonuçlar getirmesi dileğinde bulunan Aksakal “Keşke YSK böyle bir süreci yaşatmamış olsaydı. Ama inanıyorum ki İstanbul halkı güzel bir demokrasi örneği verecek. Bu seçimleri de geride bırakacağız, önümüzdeki süreçlere bakacağız artık” dedi.

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