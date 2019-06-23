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Tatilcilerin dönüşü başladı! İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

İhlas Haber Ajansı
Tatilcilerin dönüşü başladı! İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

Oy kullanmak için İstanbul'a dönen tatilcilerin dönüşü başladı. Şehrin çıkış noktalarında oluşan trafik durma noktasına geldi.

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için İstanbul’a gelen tatilcilerin dönüşü başladı. Oylarını kullanan vatandaşlar yola çıkarken, trafik durma noktasına geldi. İstanbul'un çıkış noktalarında oluşan trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.
 
Vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için yıllık izinlerinden feragat ederek İstanbul’a gelenlerin dönüş yolculuğu başladı. Oylarını kullanan vatandaşlar, tatillerine devam etmek için yeniden yollara düştü.


Yoğunluk yüzde 50'ye çıktı
Yola çıkanlar nedeniyle E-5 Karayolu Ankara istikameti, TEM Otoyolu ve Bahçeşehir başta olmak üzere İstanbul'un tüm çıkış noktalarında uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı noktalarda trafik durma noktasına gelirken, yoğunluğun öğle saatlerinde yüzde 50’ye çıktığı görüldü. İstanbul'un çıkış noktalarında oluşan trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi. 

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