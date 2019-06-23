Sami Khedira'nın bileti kesildi

Juventus, Sami Khedira ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Alman futbolcunun dört yıllık Juventus macerası bu yaz son bulabilir.

Juventus'un Alman yıldızı Sami Khedira, Teknik Direktör Maurizio Sarri'nin planları arasında yer almıyor.

Calciomercato'da yer alan habere göre, son zamanlarda sık sık sakatlıklarla boğuşan ve sağlık sorunları yaşayan Khedira forma şansı bulmakta zorlanırken Sarri'nin gelişi de futbolcunun ayrılığını güçlendirdi.



Massimiliano Allegri ile yollarını ayırdıktan sonra Maurizio Sarri'yi göreve getiren Juventus'ta Sarri, kendi oyun tarzına uymadığı için Khedira'ya planları arasında yer vermiyor.

Geride kalan sezonda Juventus ile tüm kulvarlarda yalnızca 16 maça çıkabilen Khedira'nın kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 32 yaşındaki futbolcu 2015 yazında Real Madrid'den ayrılarak bedelsiz olarak Juventus'a imza atmıştı.