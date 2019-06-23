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Kendisine para vermeyen 61 yaşındaki annesini feci şekilde öldürdü

İhlas Haber Ajansı
Kendisine para vermeyen 61 yaşındaki annesini feci şekilde öldürdü

AYDIN'da yaşayan 34 yaşındaki Mustafa Özgözcan, kendisine para vermediği için annesinin kafasına taşla vurarak öldürdü

Aydın'da yaşayan olayda annesini kafasına parke taşıyla vurarak öldüren zanlı, annesini kendisine para vermediği için öldürdüğünü itiraf etti. 

Söke ilçesinin Çeltikçi Mahallesi Fatih Caddesi'nde oğlu Mustafa Özgözcan (34) ile yaşayan Gülümser Özgözcan’dan (61) haber alamayan yakınları evine gittiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı. Yaşlı kadının yerde hareketsiz yattığını gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaşlı kadının başında darp izleri bulunan Gülümser Özgözcan’ın öldüğünü belirledi. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Gülümser Özcan’ın oğlu Mustafa Özgözcan, Argavlı mevkisinde gözaltına alındı. 


Parke taşıyla kafasına vurdu 
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Özgözcan, emniyette alınan ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etti. Özgözcan’ın ifadesinde, "İşsiz olduğum için eşim iki çocuğumla birlikte beni terk etti. Annemden para istedim. Bana ‘git babandan iste’ diyerek azarladı. Bana para vermeyince öfkelendim. Kapının önüne konulan parke taşıyla kafasına vurarak annemi öldürdüm” dediği öğrenildi. 

Şahsın ifadesinde annesinin ayrı yaşadığı babasını aldattığını da ileri sürdüğü kaydedildi. Emniyetteki işlemleri süren Mustafa Özgözcan, adliyeye sevk edilecek. 

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