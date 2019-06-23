Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı mesajını verdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu, Üsküdar'da Saffet Çebi Ortaokulu’nda kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte Üsküdar'da Saffet Çebi Ortaokulu'ndan oyunu kullandı.

Oyunu kullanan Erdoğan, İstanbul seçimleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı;

''İstanbul'umuza, İstanbul'umuzun geleceğine tecrübesiyle dinamizmiyle ve Ankara-İstanbul bütünleşmesiyle bir sürecin getirilmesini çok çok faydalı buluyorum. İstanbul seçmeni İstanbul için en isabetli kararı verecektir diye düşünüyorum.''

"Katılımın yüksek olması gerekiyor" diyen Erdoğan, ''Hayırlı olsun diyorum. Sonuçları İstanbul'da takip edeceğim.''