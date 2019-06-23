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Fatih Terim istedi Albayrak harekete geçti

Fatih Terim istedi Albayrak harekete geçti

Galatasaray'da Fatih Terim'in ısrarla istediği Kasımpaşa'nın Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet için harekete geçme kararı aldı.

UEFA anlaşması gereği henüz oyuncu satışı yapmamasına rağmen transferde çok agresif davranan Galatasaray'da bu kez de Trezeguet sesleri yükseliyor. Sarı-Kırmızılılar uzun süredir peşinde olduğu Mısırlı kanat oyuncusu için harekete geçme kararı aldı.

8 milyon Euro
Fatih Terim'in ısrarları sonrası düğmeye basan Sarı-Kırmızılı yönetim kısa süre içinde Kasımpaşa ile masaya oturacak. Galatasaray, 8 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Transfer görüşmelerini gerçekleştirecek olan Abdurrahim Albayrak'ın Kasımpaşa Başkan Vekili Hilmi Öksüz ile bir araya gelip teklifi yapacağı gelen bilgiler arasında.

Galatasaray'da oynamak istiyor
Geçen sezon da uzun süre transfer gündeminde yer alan Trezeguet, Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor. Mısırlı kanat oyuncusu geçen sezon ligde 9 gol atıp 9 da asist yapmıştı.

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