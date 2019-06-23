Tunceli'de çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tunceli'de devam eden Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyon’unda, 3 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli-Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca dün başlatılan Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyon’unda, 2 terörist etkisiz hala getirilmişti. Bugün devam eden operasyonda, 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir.
Terörist sayısı 3’e yükseldi
Böylelikle,Tunceli-Merkez kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükselmiştir." denildi.
Bölgede operasyonlar ise sürüyor.
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