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Tunceli'de çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tunceli'de devam eden Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyon’unda, 3 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli-Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca dün başlatılan Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyon’unda, 2 terörist etkisiz hala getirilmişti. Bugün devam eden operasyonda, 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir.

Terörist sayısı 3’e yükseldi

Böylelikle,Tunceli-Merkez kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükselmiştir." denildi.

Bölgede operasyonlar ise sürüyor.

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