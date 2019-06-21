Son İstanbul seçim anketi geldi! İmamoğlu Yıldırım arasındaki fark
İSTANBUL seçim sonuçları büyük merak konusu olurken, 23 haziran arefesinde Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki fark sürekli değişiyor. Öcalan'ın son mektubu 31 Mart'ta İmamoğlu'na oy veren Kürt seçmeni etkiliyor. Yayınlanan son seçim anketinde mektup etkisi yok ancak çarşamba gününün tarihini taşıyor. İşte aradaki son fark:
İstanbul seçimine yönelik son araştırma sonuçlarını veren İstanbul Ekonomi Araştırma, 17-19 Haziran tarihleri arasında İstanbul çapında 1500 kişi ile bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarını açıkladı.
5 puanlık fark
İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından yapılan 23 Haziran İstanbul seçimine ilişkin son anket sonucuna göre, Millet İttifakı İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu 5 puanlık farkla önde görülüyor.
İmamoğlu yüzde 52,11 - Yıldırım yüzde 47
Araştırmanın sonucuna göre Ekrem İmamoğlu yüzde 52,11, Binali Yıldırım yüzde 47, Necdet Gökçınar ise yüzde 0,84 oy alıyor.
Araştırma (CATI) yöntemiyle gerçekleştirildi
Araştırmayla ilgili raporda şu ifadelere yer verildi:
Bu raporun veri kaynağını oluşturan, 17-19 Haziran tarihleri arasında İstanbul çapında 1.500 kişi ile, bilgisayar destekli telefon görüşmesi (CATI) yöntemiyle gerçekleştirildi.