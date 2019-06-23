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İstanbul'a oy kullanmaya giderken hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İstanbul'a oy kullanmaya giderken hayatını kaybetti

YSK kararıyla yenilenen İstanbul seçimlerinde oy kullanmak için Samsun'dan İstanbul'a giden bir kişi, yolcu otobüsünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 

Bugün, yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için Samsun'dan İstanbul'a giden bir kişi otobüste kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinde dün akşam 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da ikamet eden Mehmet Karakoç (68) gezmek için Samsun'un Bafra ilçesine geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için oy kullanmak üzere İstanbul'a gitmek için yolcu otobüsüne binen Mehmet Karakoç, otobüsteki koltuğuna oturduktan bir süre sonra otobüs hareket ettiği sırada koltuktan düştü. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Mehmet Karakoç Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Karakoç'un hastaneye gelmeden öldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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