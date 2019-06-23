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71 yaşındaki kadın oy kullanmaya yürüteç ile geldi

İhlas Haber Ajansı
71 yaşındaki kadın oy kullanmaya yürüteç ile geldi

YSK kararıyla yenilenen İstanbul seçimlerinde 71 yaşındaki kadın oy kullanmaya yürüteç ile geldi.

YSK kararıyla yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için sabah saatlerinde oy kullanma işlemi başladı. Sabah erken saatlerde yürüteç yardımıyla oy kullanacağı okula gelen 71 yaşındaki bir kadın, görevlilerin yardımıyla oy kullanacağı kabinin yanına giderek, vatandaşlık görevini yerine getirdi. 

Sabah 08.00 itibariyle Sultangazi Piri Reis Ortaokulu’nda da seçmenler oylarını kullanmaya başladı. Gencinden yaşlısına birçok seçmen oy kullanacağı sandığa giderek vatandaşlık görevini yerine getiriyor.

Yürüteç yardımıyla oy kullanacağı okula gelen 71 yaşındaki bir seçmen de, görevlilerin yardımıyla oy kullanacağı kabinin yanına giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi. 

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