Bruma'ya 3 teklif birden

Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma'ya 3 ekibin teklif yaptığı bildirildi.

Galatasaray'dan 2017-18 sezon başında RB Leipzig'e transfer olan Bruma, Alman ekibinde beklentilerin uzağında kaldı. Sadece 548 dakika forma giyen ve bu zaman zarfında bir gol ile bir asist yapan 24 yaşındaki oyuncu, gözden düştü.

Bundesliga temsilcisi oyuncuyu 15 milyon Euro'ya satılığa çıkarırken; şimdiye kadar PSV Eindhoven, Spartak Moskova ve Porto'nun resmi teklifte bulunduğu bildirildi.

14 Haziran 2017'de Galatasaray'dan RB Leipzig'e transfer olan Bruma için Alman ekibi net 12 milyon 500 bin Euro ödemeyi kabul etti. Bonuslarla bu rakam 15 milyon Euro'ya çıkabilecekti.