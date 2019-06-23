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İstanbul seçim sonuçları ANKA ve Anadolu Ajansı verileriyle internethaber'de

İstanbul seçim sonuçları ANKA ve Anadolu Ajansı verileriyle internethaber'de

İSTANBUL seçim sonuçları internethaber.com sitesinde iki ayrı ajanstan yayınlanacak. İstanbul sonuçlarını hem Anadolu Ajansı hem de CHP verileriyle ANKA ajansı üzerinden tek ekranda aktaracağız.

İSTANBUL'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçiyor. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ile Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel yarışıyor.

Seçim sonuçları 2 ajansla tek ekranda
İnternethaber.com bu seçimde sonuçları 2 farklı kaynaktan sizlere aktaracak. Anadolu Ajansı ile birlikte CHP verilerini sunacak olan ANKA'nın canlı seçim sonuçları internethaber'de tek sayfada yer alacak.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI SAYFASI > > >

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Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek. Sandıkların kapanması ile birlikte oyların sayımına geçilecek. YSK kararı uyarınca saat 21.00'a kadar sonuçların yayınlanmaması gerekiyor. Ancak YSK çoğunlukla bu saati daha erkene alıyor. Sonuçların saat 18.00'dan itibaren açıklanmaya başlaması bekleniyor.

İnternethaber.com okurları İstanbul seçim sonuçlarına canlı yayın verileriyle iki farklı kaynaktan takip etmenin ayrıcalığını yaşayacaklar.

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