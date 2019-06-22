HABER /  GÜNCEL

Iraklı kadın kabusu yaşadı! Tam iki kez...

Iraklı kadın kabusu yaşadı! Tam iki kez...

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan Irak uyruklu kuaför kadın, yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bugün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Irak uyruklu Sarah S..M.A.(27) adlı kuaför kadın, sol baldırının 2 yerinden yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sarah S.M.A. tedavi altına alındı. Iraklı kadın kendisini bıçaklayanı tanımadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Selde kapanan Kırıkkale-Samsun karayolu trafiğe açıldı
Selde kapanan Kırıkkale-Samsun karayolu trafiğe açıldı
Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki
Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki
Öcalan'ın mektubu Destici'nin de gündeminde: İmralı canisinin...
Öcalan'ın mektubu Destici'nin de gündeminde: İmralı canisinin...
Donald Trump İran'a açık açık söyledi yok olursunuz
Donald Trump İran'a açık açık söyledi yok olursunuz
IKBY'de Türkmenlere bir bakanlık verilecek
IKBY'de Türkmenlere bir bakanlık verilecek
7 katlı inşaat çöktü! 7 ölü 21 işçi yaralı
7 katlı inşaat çöktü! 7 ölü 21 işçi yaralı
ÖNCEKİ HABERLER
İran’da ABD için çalışan casus idam edildi
İran’da ABD için çalışan casus idam edildi
İşten çıkarılınca iki iş arkadaşını yaraladı
İşten çıkarılınca iki iş arkadaşını yaraladı
İstanbul seçim anket sonuçları SONAR kim önde gidiyor?
İstanbul seçim anket sonuçları SONAR kim önde gidiyor?
Ayı saldırısına uğrayan yaralı dağcı böyle kurtarıldı
Ayı saldırısına uğrayan yaralı dağcı böyle kurtarıldı
Bülent Cevahir'in acı günü
Bülent Cevahir'in acı günü
Araçla göreve gidiyordu! Komiser kazada şehit oldu
Araçla göreve gidiyordu! Komiser kazada şehit oldu
İzmit Derince'de sokak ortasındaki silahlı kavga otobüs kamerasına yansıdı
İzmit Derince'de sokak ortasındaki silahlı kavga otobüs kamerasına yansıdı
Seçime 2 gün kala İsmailağa Cemaati'nden ilginç açıklama!
Seçime 2 gün kala İsmailağa Cemaati'nden ilginç açıklama!
Yorumlar