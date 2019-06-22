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Sivas'ta sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi

Sivas'ta sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi

Sivas'ta etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyünde sel nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.

Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, trafikteki sürücüler ise zor anlar yaşadı, birçok ev ve iş yerini su bastı. Vatandaşlar dükkanlarındaki suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyünde ise  dolunun ardından sel meydana geldi. Sel, sonrası tarım arazileri zarar gördü.

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