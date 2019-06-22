HABER /  GÜNCEL

Menderes Türel'in annesi yaşamını yitirdi

Menderes Türel'in annesi yaşamını yitirdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'in annesi Serçin İnci Türel (81), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'in yaklaşık 4,5 aydır rahatsızlığı nedeniyle Medical Park Antalya Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören annesi Serçin İnci Türel, bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

Serçin İnci Türel'in cenazesi, yarın ikindi vakti Muratpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazın ardından Uncalı Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Körfezdeki saldırının arkasında Suudi Arabistan mı var?
Körfezdeki saldırının arkasında Suudi Arabistan mı var?
Bakanlık açıkladı! O teröristler öldürüldü
Bakanlık açıkladı! O teröristler öldürüldü
Rodallega Süper Lig ekibiyle anlaştı!
Rodallega Süper Lig ekibiyle anlaştı!
Selahattin Demirtaş'tan Öcalan açıklaması
Selahattin Demirtaş'tan Öcalan açıklaması
Fahrettin Altun'dan Gani Müjde'ye efsane cevap!
Fahrettin Altun'dan Gani Müjde'ye efsane cevap!
Binali Yıldırım: İstanbul'u hırsızlar yönetemez
Binali Yıldırım: İstanbul'u hırsızlar yönetemez
ÖNCEKİ HABERLER
Müslümanlara interneti yasakladılar
Müslümanlara interneti yasakladılar
Seçim yasakları resmen başladı
Seçim yasakları resmen başladı
YSK sandık sorgulama ekranı | Nerede oy kullanacağım?
YSK sandık sorgulama ekranı | Nerede oy kullanacağım?
Trump: İran'a askeri harekat hala masada
Trump: İran'a askeri harekat hala masada
Galatasaray Mariano kararını verdi
Galatasaray Mariano kararını verdi
Gezici anket sonuçları İstanbul seçim sonucu kim önde?
Gezici anket sonuçları İstanbul seçim sonucu kim önde?
Iraklı kadın kabusu yaşadı! Tam iki kez...
Iraklı kadın kabusu yaşadı! Tam iki kez...
ADA araştırma şirketine göre 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları
ADA araştırma şirketine göre 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları
Yorumlar