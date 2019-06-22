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Selde kapanan Kırıkkale-Samsun karayolu trafiğe açıldı

Demirören Haber Ajansı
Selde kapanan Kırıkkale-Samsun karayolu trafiğe açıldı

KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde, dün gece etkili olan sağanak sonrası oluşan selde Kırıkkale- Samsun ile Kırıkkale- Yozgat karayolu ulaşıma kapandı. Sabaha kadar süren çalışmalarda Kırıkkale-Samsun karayolu ulaşıma açılırken, Kırıkkale-Yozgat karayolunda ise ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Kırıkkale'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak, Delice ilçesinde sele neden oldu. Sel suları ve çamurun birikmesi sonucu Kırıkkale-Yozgat ile Kırıkkale-Samsun karayolu, çift yönlü araç geçişine kapandı.

Bölgeye jandarma, AFAD, il özel idare, karayolları ve belediye ekipleri sevk edildi. Gece boyunca süren çalışmanın ardından Kırıkkale-Samsun karayolu yeniden trafiğe açıldı.

Kırıkkale-Yozgat karayolunun Çerikli beldesinde ise yol altında su akışını sağlayan menfezin çökmesi sonrası çalışmalar devam ediyor. Çalışma kapsamında yolun tek şeridi trafiğe açılırken, ulaşım Çerikli beldesi ile Delice arasında bulunan köy yolundan sağlanıyor.

Bu arada ekili arazilerin sular altında kaldığı ilçede, çok sayıda ev ve işyeri su bastığı öğrenildi.

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