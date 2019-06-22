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7 katlı inşaat çöktü! 7 ölü 21 işçi yaralı

Anadolu Ajansı
7 katlı inşaat çöktü! 7 ölü 21 işçi yaralı

Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da ülkenin güneybatısındaki sahil kenti Sihanoukville'de 7 katlı inşaatın çökmesi sonucu 7 işçi hayatını kaybetti, 21 işçi de yaralandı.

Sihanoukville Emniyet Müdürü Thul Phorsda yaptığı açıklamada, Çinli bir inşaat şirketine ait konut projesinde çalışan Kamboçyalı işçilerin inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu göçük altında kaldığını bildirdi.

Kurtarma çalışmaları sürüyor
Thul, göçük altından şimdiye dek 7 işçinin ölü, 21 işçinin ise yaralı çıkarıldığını belirtti. İnşaatta yaklaşık 30 işçinin bulunduğunu kaydeden yetkili, göçük altındaki diğer kişileri çıkarmak için kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Uyku sırasında yakalandılar
Thul, inşaatın, yerel saatle 05.00'te işçilerin yatakhane olarak kullanılan alt katta uykuda olduğu sırada çöktüğünü aktardı. Polis, olayla ilgili inşaatı yapan firma yetkilisi bazı Çin vatandaşlarını gözaltına aldı. İnşaatın neden çöktüğü henüz bilinmiyor.

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