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TSK'ya yeni uçan kale sekizincisi teslim edildi

TSK'ya yeni uçan kale sekizincisi teslim edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin taktik ulaştırma kabiliyetlerini artıran ve 'uçan kale' olarak nitelendirilen A400M uçaklarının sayısı artıyor.

Türkiye'nin, Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla dahil olduğu ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen A400M Projesi kapsamında 8'nci uçak Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'na konuşlandırıldı.
 
Tasarım ve üretiminde TUSAŞ’ın yer aldığı, TEI’nin motor üretiminde alt yüklenici olduğu uçak,öncekilere göre üst konfigürasyonda üretildi.
 
Airbus'ın tesislerinde üretimi yapılan A400M uçağı, daha önce Hava Kuvvetleri envanterine alınmış diğer 7 uçağa göre daha üst konfigürasyona sahip bulunuyor. Yeni A400M hem Hava Kuvvetlerinin gücüne güç katacak hem de ülke savunmasına önemli katkılar sağlayacak.
 
Avunma Sanayii Başkanı İsmail Demir konu ile ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığının taktik ulaştırma görevleri ihtiyacı için ortak olduğumuz A400M Projesi kapsamında üretilen 8'nci uçağımız Kayseri’ye konuşlandı.Tasarım ve üretiminde TUSAŞ’ın yer aldığı, TEI’nin motor üretiminde alt yüklenici olduğu uçağımız,öncekilere göre üst konfigürasyonda üretildi." ifadesini kullandı.
 
Türkiye, A400M Projesi'nde Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere ve İspanya ile birlikte 6 katılımcı ülkeden biri olarak bulunuyor. İlk uçağını 2013 yılında alan Türkiye, toplamda 10 adet A400M'yi 2022 başına kadar envanterine katmış olacak.
 
ÜRETİMDE TUSAŞ DA YER ALIYOR
 
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), katılımcı ülkelerin havacılık endüstrileriyle birlikte uçağın tasarım ve üretiminde ülkelerin aldığı uçak miktarı oranında sorumluluk üstleniyor.
 
A400M uçağının ön orta gövde, arka gövde üst bölümü, paraşütçü kapıları, acil çıkış kapısı, arka üst kaçış kapağı ve kuyruk konisi gibi ana yapısal komponentlerinin yanı sıra en önemli uçuş kontrol yüzeylerinden olan kanatçık (aileron) ve sürat frenlerinin (spoiler) tasarım ve üretimi TUSAŞ'ın mühendis ve teknisyenleri tarafından gerçekleştiriliyor.
 
MOTORDA TEI ALT YÜKLENİCİ
 
A400M uçağında AMSL firmasının alt yüklenicisi olan Euro Prop International (EPI) konsorsiyumu (Rolls-Royce, MTU, Snecma and ITP) tarafından tasarlanmış özgün turboprop bir motor olan TP400 kullanılıyor. Motor konusunda EPI'nin alt yüklenicileri arasında TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) de yer alıyor.

tsk
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