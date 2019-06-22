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İngilizler duyurdu! Manchester City'nin yıldızı Galatasaray'a

İngilizler duyurdu! Manchester City'nin yıldızı Galatasaray'a

İngiliz medyası Manchester City'nin Fabian Delph'i göndermeye sıcak baktığını ve futbolcuyla Galatasaray'ın ilgilendiğini iddia etti.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. İngiliz basını, Fabian Delph'in Galatasaray'a transfer olabileceğini yazdı.

NTVSPOR'da yer alan habere göre, Atletico Madrid'in yıldız orta saha oyuncusu Rodri'yi transfer etmek için müzakerelerini sürdüren Manchester City, bu transferde mutlu sona ulaşması durumunda Fabian Delph ile yollarını ayırmayı düşünüyor.

Manchester City'den ayrılmaya sıcak bakıyor
2018 Dünya Kupası'nda forma giyen ve EURO 2020'de de İngiltere Milli Takımı kadrosunda yer alma hayali kuran Fabian Delph ise daha fazla süre alabilmek adına Manchester City'den ayrılmaya sıcak bakıyor.



Galatasaray çok istiyor
Habere göre, 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna ilgi duyan Galatasaray, Manchester City'nin satış kararı alması durumunda Delph'i renklerine bağlayabilir.

Fabian Delph kimdir?
Leeds United altyapısında yetişen Fabian Delph, Manchester City formasıyla şu ana kadar dört sezon geçirdi. İngiliz futbolcu 2015 yazında Aston Villa'dan Manchester City'ye 11.5 milyon euro'ya transfer oldu. Manchester City ile bir yıllık kontratı kalan Fabian Delph, geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 20 maça çıktı. 1.74 boyundaki futbolcu, orta sahanın yanı sıra sol bek ve sol açıkta da görev yapabiliyor.

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