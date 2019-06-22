Mensah'tan Fenerbahçe iddialarına yanıt

Adı Fenerbahçe ile anılan İstikbal Mobilya Kayserispor oyuncusu Bernard Mensah, Gana basınında çıkan Fenerbahçe ile anlaştı iddiaları için açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Kayserispor'un orta saha oyuncusu Mensah ile ilgili Gana basınında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Ülkede yayım yapan Kickgh adlı internet sitesi, İstikbal Mobilya Kayserispor'un henüz iki hafta evvel sözleşme imzaladığı Bernard Mensah'ın Sarı Lacivertli kulüp ile prensip anlaşmasına vardığını yazdı.

Haberde Fenerbahçeli yöneticilerin 24 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusuyla üç yıllığına el sıkıştığı ifade edilirken transferin imza aşamasına geldiği belirtildi.

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Mensah ise çıkan iddialar üzerine bir açıklama yayımladı. Kayserispor'un yıldız ismi, kendisine ait Instagram hesabından paylaştığı hikayede "Lütfen yalan haberlere inanmayın." ifadelerini kullandı.

İşte Ganalı futbolcunun o paylaşımı:

