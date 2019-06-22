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PKK adına faaliyet yürüten Norveç vatandaşı Bingöl'de yakalandı

PKK adına faaliyet yürüten Norveç vatandaşı Bingöl'de yakalandı

BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, Norveç'te terör örgütü PKK adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Türk asıllı Norveç vatandaşı Roger Carlsen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK ile iltisaklı kişilerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen müşterek çalışmalarda, Türk vatandaşlığından ayrılarak Norveç vatandaşı olan ve terör örgütünün Norveç yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Roger Carlsen'nin, Bingöl'ün Solhan ilçesinde olduğu belirlendi.

Örgütsel döküman ele geçirildi

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda Carlsen gözaltına alınırken, aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Carlsen, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tük vatandaşıyken Ahmet A. ismini taşıyordu

Türk vatandaşıyken Ahmet A. ismini taşıdığı belirtilen Carslen'in, bir süre önce Solhan'daki yakınlarını ziyarete geldiği öğrenildi.

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