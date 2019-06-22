Binali Yıldırım 'en büyük israf bu' dedi İmamoğlu'na yanıt verdi

AK Parti İstanbul Büyükşehir adayı Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nun "İsraf düzeni sona erecek" söylemine İmamoğlu'nun Beylikdüzü belediye başkanlığı döneminde yapılan harcamalarla yanıt verdi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir adayı Binali Yıldırım, İnternethaber'i ziyaret etti, Ekrem İmamoğlu'nun İmamoğlu'nun "İsraf" iddialarına rakamlarla cevap verdi.

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık ve yazar Süleyman Özışık'ın sorularını yanıtlayan Yıldırım, israfı dilinden düşürmeyen İmamoğlu'nun Beylikdüzü belediye başkanlığı döneminde yapılanları anlattı.

Özışık'ın "ısrarla israf düzenini sona erdireceğiz diyor. Belli bir süre konuşulduktan sonra toplumun belli bir kesimi buna inanmaya başlıyor." şeklindeki sözlerine Yıldırım şu yanıtı verdi:

25 yazılım güncellemeye 2 milyon lira

"Beylikdüzü belediyesinde 5 yıl görev yapmış. Dilenci kovalamak için adam tutmuş 1 yılda 705 bin lira vermiş. Bu paraları dilencilere dağıtsaydı zaten dilenci kalmazdı. Beylikdüzü'ndeki esnafları denetlemek için 2 milyon 641 bin lira para ödemiş. Esnafa dağıtsaydı esnaf sıkıntısını giderirdi. 25 tane yazılım güncelleme 2 milyon, 29 tane konser 4 milyon 200 bin lira. "

Yıldırım daha sonra yanında getirdiği belediyelerin bütçelerini gösteren grafiği gösterdi.

"Ekrem bey israfı en son ağzına alacak arkadaş. Bu kadar iddialı söylüyorum. İsraf haram ama yalan da da büyük günah." diyen Yıldırım, Büyükşehir, Çekmeköy ve Beylikdüzü belediyesinin 5 yıllık yatırımların bütçeye oranlarını gösteren tabloyu anlattı.

Büyükşehir'in yatırım oranı yüzde 73 Beylikdüzü'nde yüzde 22

Büyükşehir bütçesinin yüzde 73'ü, Çekmeköy'ün yüzde 62'sinin yatırımlara gittiğini belirten Yıldırım, Beylikdüzü'nde ise bütçenin yüzde 22'sinin yatırımlara harcandığını söyleyerek, "Yalansa çıksın bunun tersi olduğunu ispatlasın bu onların raporlarından alınan rakamlar. Ne demek bu?Kardeşim sen 1 milyar harcama yapmışsın kalan eser yüzde 22. En büyük israf bu" dedi.