HABER /  MAGAZİN

Tarkan'ın dönüş tarihi belli oldu

Tarkan'ın dönüş tarihi belli oldu

Baba olduğu için Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi konserlerine ara veren Tarkan, 9 konser için imzayı attı.

Geçtiğimiz yaz baba olan ve kızı Liya ile eşi Pınar Tevetoğlu’na zaman ayırabilmek için o dönem tüm konser tekliflerini elinin tersiyle geri çeviren Tarkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi geleneğini de aynı sebeple bozmuştu. 

Açıkhava’da konser vermeyen sanatçı, hayranlarının özlemini bu yıl kapatmayı hedefliyor. Tarkan eylül ayında Harbiye’de peş peşe 9 konser için anlaşma imzaladı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Altın alacaklar dikkat! Taksit imkanı geldi
Altın alacaklar dikkat! Taksit imkanı geldi
İspanyollar Güven Yalçın için kapışıyor
İspanyollar Güven Yalçın için kapışıyor
Eşi kayıp ihbarında bulunmuştu! Yüzbaşıdan acı haber geldi
Eşi kayıp ihbarında bulunmuştu! Yüzbaşıdan acı haber geldi
Pervin Buldan'dan Öcalan'ın mektubuna dikkat çeken yorum!
Pervin Buldan'dan Öcalan'ın mektubuna dikkat çeken yorum!
Emre Çolak'a sürpriz talip! Geri dönüyor
Emre Çolak'a sürpriz talip! Geri dönüyor
ABD'deki İHA yarışmasında Yıldız Teknik Üniversitesi üçüncü oldu
ABD'deki İHA yarışmasında Yıldız Teknik Üniversitesi üçüncü oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Mısır'a Trezeguet hayat verdi
Mısır'a Trezeguet hayat verdi
Van’da dikkat çeken uyuşturucu operasyonu Metamfetamin ele geçirildi
Van’da dikkat çeken uyuşturucu operasyonu Metamfetamin ele geçirildi
İstanbul seçim anket sonuçları SONAR kim önde gidiyor?
İstanbul seçim anket sonuçları SONAR kim önde gidiyor?
Bakan Berat Albayrak aile fotoğrafı paylaştı
Bakan Berat Albayrak aile fotoğrafı paylaştı
Tarihi maça Ergin Ataman damgası
Tarihi maça Ergin Ataman damgası
Deniz patlıcanı nedir yenir mi kaç para- deniz hıyarı toplamak yasak mı?
Deniz patlıcanı nedir yenir mi kaç para- deniz hıyarı toplamak yasak mı?
Beşiktaş'ta Taylan Antalyalı sesleri
Beşiktaş'ta Taylan Antalyalı sesleri
PİAR seçim anket sonuçları İstanbul seçimi kim alır son durum?
PİAR seçim anket sonuçları İstanbul seçimi kim alır son durum?
Yorumlar