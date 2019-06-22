Tarkan'ın dönüş tarihi belli oldu

Baba olduğu için Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi konserlerine ara veren Tarkan, 9 konser için imzayı attı.

Geçtiğimiz yaz baba olan ve kızı Liya ile eşi Pınar Tevetoğlu’na zaman ayırabilmek için o dönem tüm konser tekliflerini elinin tersiyle geri çeviren Tarkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi geleneğini de aynı sebeple bozmuştu.

Açıkhava’da konser vermeyen sanatçı, hayranlarının özlemini bu yıl kapatmayı hedefliyor. Tarkan eylül ayında Harbiye’de peş peşe 9 konser için anlaşma imzaladı.