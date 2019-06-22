HABER /  FENERBAHÇE

Shane Larkin Fener'i yıktı finalin MVP'si oldu

Shane Larkin Fener'i yıktı finalin MVP'si oldu

Anadolu Efes'te Shane Larkin, Fenerbahçe Beko'ya karşı oynanan 7'nci maçta 38 sayı final maçının MVP'si oldu.

Anadolu Efes'te Shane Larkin, Fenerbahçe Beko'ya karşı oynanan 7'nci maçta 38 sayı final maçının MVP'si oldu. ABD'li basketbolcu şampiyonluk maçında 38 sayı, 4 asist ve 3 ribaund ile maça damga vurdu. Larkin, 35 verimlilik puanıyla MVP ödülünün sahibi oldu. Yıldız oyuncu, böylece Anadolu Efes kariyerindeki en yüksek sayıya ulaştı.

"İnanılmaz hissediyorum"
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Larkin, çok mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bu sezonu şampiyon bitirmek için bir fırsatımız vardı. Bunu değerlendirdik. EuroLeague'de de şampiyon olma fırsatımız vardı, onu değerlendirememiştik. Bu şampiyonluk için çok mutluyuz. İnanılmaz hissediyorum. Uzun bir seri olacağını biliyorduk. Her şeyimizi parkeye yansıttık. Tüm takım arkadaşlarım bana inandı ve ben de şampiyonluk yaşamış oldum."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Koç sahaya indi takıma moral verdi
Ali Koç sahaya indi takıma moral verdi
Afgan aileyi yangından polis kurtardı
Afgan aileyi yangından polis kurtardı
İstanbul Büyükçekmece’de fabrika yangını! Ölü ve yaralılar var
İstanbul Büyükçekmece’de fabrika yangını! Ölü ve yaralılar var
Binali Yıldırım: İsmail Küçükkaya su kaynattı
Binali Yıldırım: İsmail Küçükkaya su kaynattı
ABD'den BMGK'ye İran çağrısı
ABD'den BMGK'ye İran çağrısı
Antalya'da korkutan deprem! İşte şiddeti
Antalya'da korkutan deprem! İşte şiddeti
ÖNCEKİ HABERLER
Hande Kazanova 24-30 Haziran 2019 haftanın astrolojik yorumu
Hande Kazanova 24-30 Haziran 2019 haftanın astrolojik yorumu
Hande Kazanova Balık burcu 24-30 Haziran 2019 ailevi konular önemli
Hande Kazanova Balık burcu 24-30 Haziran 2019 ailevi konular önemli
23 Haziran İstanbul seçim sonuçları MAK anketi
23 Haziran İstanbul seçim sonuçları MAK anketi
Kova Burcu Hande Kazanova 24-30 Haziran 2019 riskli işlere dikkat
Kova Burcu Hande Kazanova 24-30 Haziran 2019 riskli işlere dikkat
İletişim alanı aktif Oğlak Burcu Hande Kazanova 24-30 Haziran 2019
İletişim alanı aktif Oğlak Burcu Hande Kazanova 24-30 Haziran 2019
İsrail Gazze sınırında 39 Filistinliyi yaraladı
İsrail Gazze sınırında 39 Filistinliyi yaraladı
Yay Burcu Hande Kazanova 24-30 Haziran 2019 ailevi konular önemli
Yay Burcu Hande Kazanova 24-30 Haziran 2019 ailevi konular önemli
ADA araştırma şirketine göre 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları
ADA araştırma şirketine göre 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları
Yorumlar