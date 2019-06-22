İstanbul Büyükçekmece’de fabrika yangını! Ölü ve yaralılar var

Büyükçekmece’de tekstil ve plastik malzemelerin üretildiği fabrikada çıkan yangında dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yangının ardından fabrikanın yatakhane bölümünde yaptığı inceleme sonucu 4 cenazeye ulaşıldı. Cenazeler itfaiye araçlarındaki sepetle binadan çıkarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde bulunan bin 500 metrekarelik alana sahip 4 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Beylikdüzü, Beykent, Kocasinan, Bakırköy, Bağcılar, Şişli, Bayrampaşa, Başakşehir itfaiyesi ile çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

4 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

Yangında ilk belirlemelere göre 4 işçi yaşamını yitirdi, 2 işçi de yaralandı. Olay yerine gelen ekipler, yangın sırasında binanın çatı katına çıkan ve burada mahsur kalan 20 işçiyi kurtardı.





Müdahale sürüyor

İtfaiye ekiplerinin, plastik ve tekstil ürünlerinin üretildiği fabrikada çıkan yangın tamamen söndürüldü.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

Yangına ilişkin İstanbul Valiliği de açıklama yaptı.

Yangında yaşamlarını yitiren 4 kişinin yabancı uyruklu olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

''Yaralanan 2 yabancı uyruklu şahıs da ambulanslarla hastaneye sevk edilmiştir. Olayda hayatını kaybeden ve yaralanan şahısların kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir. Yangına itfaiye ekiplerimizin müdahalesi sırasında hafif şekilde yaralanan 4 itfaiye görevlimiz de hastaneye sevk edilmiştir. Olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Söndürülen yangın olayının tüm yönleriyle aydınlatılmasına ilişkin adli ve idari tahkikata başlanmıştır.''